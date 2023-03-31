İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam Bilici: “Gençlerin spora yönlendirilmesi çok önemli”

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, sporun ve sporcunu her daim destekçisi olduklarını ve gençlerin spora yönlendirilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.


Emirdağ ilçesinde yaşayan Türkiye Muaythai Şampiyonu 13 yaşındaki sporcu Elmas Başoğlu Hırvat rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Başoğlu antrenörü ile birlikte şampiyona dönüşü Kaymakam Bilici'yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kaymakam Bilici, Başoğlu'nu Türkiye'ye kazandırdığı bu gurudan dolayı tebrik ederek, sporun ve sporcuya her daim destek vereceklerini kaydetti. Ziyaret Kaymakam Bilici'nin, Başoğlu'na çeşitli hediyeler vermesinin ardından sona erdi.

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