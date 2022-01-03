Kaymakam Bilici öğrencilerin ve ailelerinin heyecanına ortak oldu

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ilçede yeni yeteneklerin belirlenmesi için başlatılan ‘Basketbol Kursu'nu ziyaret ederek, öğrencilerin ve ailelerinin heyecanına ortak oldu.

Kaymakam Bilici, ilçede spor yapmak isteyen gençler için sürekli açık tutulması talimatını verdiği sportif tesisleri ziyaret ederek burada Basketbol Kursu için yapılan seçmelere katılan öğrenci ve velileri ile bir araya geldi. Beden Eğitimi Öğretmeni Engin Saygın'dan devam eden kurs hakkında bilgiler alan Kaymakam Bilici, öğrencilerin gerekli eksiklerinin tamamlanacağını belirtti. Çocuklarını kursa getiren aileler, bu tür faaliyet ve etkinliklerin çok faydalı olduğunu belirttiler ve Kaymakam Bilici'ye çocuklar için sunduğu bu imkanlar için teşekkür etti.