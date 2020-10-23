Kaymakam Bilici: “Salgının kontrol altında tutmak için yapılacakları belirledik”

Korona virüsle mücadele kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Osman Bilici başkanlığında toplandı. Toplantıda ilçe genelinde yürütülen pandemi çalışmaları kapsamında alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmalarının değerlendirildi. Toplantıda Kaymakam Bilici, havaların da soğumasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunluğun artması nedeniyle bu alanlardaki denetimlerin sıklaştırılması talimatını verdi.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Kaymakam Bilici: “Özellikle önümüzdeki birkaç hafta içerisinde denetimlere ağırlık vermek suretiyle salgının kontrol altında tutulmasına yönelik yapılacak faaliyetleri belirledik, içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde son günlerde ilçemizde vakaların artış göstermesi, sebebi ile denetimlerin arttırılması ve vatandaşların kontrollü sosyal hayat tedbirlerine uymaları konusunda daha fazla tedbirlerin alınması konusunda kararlıyız” dedi.