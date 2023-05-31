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Kaymakam Bilici'den ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' projesine destek

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ projesine bağış yaparak destek oldu.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' projesine bağış yaparak destek oldu.


Kaymakam Osman Bilici, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürdüğü vekaletle kurban organizasyonuna destek olmak amacıyla kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı'na verdi.


Kurban bağışının önemine dikkat çeken Kaymakam Bilici, Kurban Bayramının paylaşma duygularının gelişmesine çok önemli bir vesile olduğuna dikkat çekti.

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