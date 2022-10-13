Kaymakam Bolat: “Kamu her zaman vatandaşı hizmetinde”

Kaymakam Bolat, Kırkgöz ve Konak mahallesi muhtarlıklarını ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi. Kaymakam Bolat'a ziyaretlerinde ilçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Bolvadin Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Sökmen, Cezaevi Komutanı Teğmen Celalettin Şahbaz, Bolvadin Sosyal Yardımlaşma Vakıf Müdürü Hakan Gümüş ve kurum müdürleri eşlik etti. Ziyaretlerde Kaymakam Bolat, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek eksiklikleri yerinde gördü. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Kaymakam Bolat, vatandaşların istek ve taleplerini yerine getirmek için kamunun her zaman vatandaşın hizmetinde olduğunu kaydetti.