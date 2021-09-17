Kaymakam Bolat selden etkilenen köyde incelemelerde bulundu

İlçeye bağlı Dibevler köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Bolat, geçtiğimiz günlerde meydana gelen selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Kaymakam Bolat İlçe Özel İdare Müdürü Hasan Hüseyin Keskin ile birlikte Dipevler köyünde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar ve son durum hakkında Dipevler Köy Muhtarı Adem Mızrak 'tan bilgi aldı. Kaymakam Bolat, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada köye gereken desteğin sağlanacağını ifade etti.