Kaymakam Bolat: “Türk polisi milletin gözbebeğidir”

Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Başkomiser Kadir Avcı ve polis memurları Kaymakam Bolat'ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette konuşan Kaymakam Bolat, polis teşkilatının üyelerinin her daim fedakarca görev yaptığını ifade etti. Kaymakam Bolat, “Aziz milletimizin göz bebeği olan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm polis şehitlerimizi, gazilerimizi ve bu teşkilat için emek veren büyüklerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Ziyaret çiçek taktimi ve fotoğraf çektirilmesinin ardından sona erdi.