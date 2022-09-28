Kaymakam Bolat, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi

Kaymakam Bolat, Ethem Kelekçi, Yukarı Gökçe Yayla mahalleleri ve Kemerkaya Köyü Muhtarlıklarını ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi. Kaymakam Bolat'a ziyaretlerinde ilçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ve Bolvadin Sosyal Yardımlaşma Vakıf Müdürü Hakan Gümüş eşlik etti. Ziyaretlerde Kaymakam Bolat, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek eksiklikleri yerinde gördü.