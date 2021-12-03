Kaymakam Bolat ve kurum amirleri doğa yürüyüşü yaptı

Kaymakam Bolat ve ilçedeki kurum amirleri Kemerkaya beldesinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Zevki geçen yürüyüşün ardından Kaymakam Bolat katılımcılara elleriyle kahvaltılık yumurta ve közde patates yaptı. Yürüyüşün ardından bir açıklama yapan Kaymakam Bolat, sağlık ve doğa bilincinin artması için bu aktiviteyi rutin olarak gerçekleştireceklerini, bundan sonraki yürüyüşlere tüm halkın davetli olduğunu söyledi.