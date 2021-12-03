İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaymakam Bolat ve kurum amirleri doğa yürüyüşü yaptı

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat ve beraberindeki kurum amirleri doğa yürüyüşü yaptı.


Kaymakam Bolat ve ilçedeki kurum amirleri Kemerkaya beldesinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Zevki geçen yürüyüşün ardından Kaymakam Bolat katılımcılara elleriyle kahvaltılık yumurta ve közde patates yaptı. Yürüyüşün ardından bir açıklama yapan Kaymakam Bolat, sağlık ve doğa bilincinin artması için bu aktiviteyi rutin olarak gerçekleştireceklerini, bundan sonraki yürüyüşlere tüm halkın davetli olduğunu söyledi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.