Kaymakam Bolat'tan Bolvadin OSB ile ilgili yatırımcı açıklaması

Kaymakam Bolat, 10 Ocak Çalışan Gazetecileri dolayısıyla ilçede görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Kaymakam Bolat, medya mensuplarının gününü kutlayarak, gazetecilerin toplumların gelişmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti. Konuşmasında ayrıca ilçe OSB'de devam eden çalışmalara da değinen Kaymakam Bolat, OSB'ye 22 yatırımcının fabrika açmak için başvurduğunu ve bunlardan gerekli şartları taşıyan 7'sinin kabul gördüğünü açıkladı. Kaymakam Bolat ilerleyen günlerde yatırımcı sayısının artmasını da beklediklerini sözlerine ekledi.