İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaymakam Bolat'tan Bolvadin OSB ile ilgili yatırımcı açıklaması

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, ilçede yapılacak olan Organize Sanayi Bölgesi için 22 yatırımcının başvurduğunu 7 firmanın yatırımının ise onaylandığını kaydetti.


Kaymakam Bolat, 10 Ocak Çalışan Gazetecileri dolayısıyla ilçede görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Kaymakam Bolat, medya mensuplarının gününü kutlayarak, gazetecilerin toplumların gelişmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti. Konuşmasında ayrıca ilçe OSB'de devam eden çalışmalara da değinen Kaymakam Bolat, OSB'ye 22 yatırımcının fabrika açmak için başvurduğunu ve bunlardan gerekli şartları taşıyan 7'sinin kabul gördüğünü açıkladı. Kaymakam Bolat ilerleyen günlerde yatırımcı sayısının artmasını da beklediklerini sözlerine ekledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.