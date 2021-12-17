Kaymakam Çolak, velileri evinde ziyaret etti

Afyonkarahisar Bayat Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak, 'Eğitim Seferberliği' kapsamında öğrenci velilerini ziyaret edip onların taleplerini dinledi.

Kaymakam Çolak, 'Eğitim Seferberliği' kampanyası kapsamında öğrenci veli ziyaretlerine devam ediyor. Kaymakam Çolak'a öğrenci veli ziyaretlerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Köksoy ve öğretmenler eşlik etti. 8. sınıf öğrencisi Esma Nazik Bayar ve Sudenaz Kaya'nın ailelerini ziyaret ederek, öğrenci ve ailesi ile bir süre sohbet eden Kaymakam Çolak, il genelinde eğitimde başarı yükseltmek için seferberlik başlatıldığını, ilçe olarak kendilerinin de tüm paydaşlarla birlikte seferber olduklarını kaydetti. Çolak, ayrıca öğrenciler başarılarının da okul veli arası işbirliğinin sürekliliği ile daha da artacağını söyledi.