Kaymakam Düzgün, İlim ve Kültür Merkezi'ne ziyaret

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün ve Şuhut Müftüsü Fatih Aytekin, Şuhut Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu ve Emine Erdoğan İlim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Düzgün ve Müftü Aytekin, Şuhut Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu ve Emine Erdoğan İlim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eğitim alan öğrenciler ile bir süre hasbihal eden Kaymakam Düzgün ve Müftü Aytekin, öğrencilere yönelik bu eğitim merkezinin önemini belirterek geleceğe yönelik neler yapabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.