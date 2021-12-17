Kaymakam Düzgün Okul Aile Birliği Başkanları ile bir araya geldi

Afyonkarahisar'da yürütülen eğitim seferberliği kapsamında Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Şuhut Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve Şube Müdürü Mustafa Kemal Avşar'ın katılımlarıyla okul aile birliği başkanları toplantısı yapıldı.

Şuhut'ta eğitim seferberliği kapsamında eğitimde başarının arttırılması amacıyla düzenlenen Okul Aile Birliği Toplantısı, Kaymakam Düzgün, Müdür Eroğlu ve okul aile birliği başkanlarının görüş ve önerileri ile devam etti. Toplantıda, Kaymakam Düzgün okul aile birliği başkanları ile gerçekleştirdiği toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.