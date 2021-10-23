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Kaymakam Düzgün Okul Aile Birliği Toplantısına katıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçe Kaymakamı Lokman Düzgün, Balçıkhisar İlkokulu ve Zafer Anadolu Lisesi’nde düzenlenen Okul Aile Birliği Toplantısına katıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçe Kaymakamı Lokman Düzgün, Balçıkhisar İlkokulu ve Zafer Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Okul Aile Birliği Toplantısına katıldı.


Balçıkhisar İlkokulu ve Zafer Anadolu Lisesi'nde düzenlenen toplantıya, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün'ün yanı sıra Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Ali Özdemir ve eğitim camiası katıldı. Kaymakam Düzgün, toplantıda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesine yönelik tedbirlerin yanı sıra okul aile birlikleri ile kurum, kuruluşların işbirliği, koordinasyonun artırılması, faaliyetlerin sürekliliğinin önemli bir konu olduğunu ifade etti. Kaymakam Düzgün, sözlerini yarınlarımız olacak çocuklarımıza eğitim-öğretim hayatında her zaman sahip çıkmamız gerektiğini belirterek öğrenci velilerinin görüş ve önerilerini aldı.

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