Kaymakam Düzgün, polis teşkilatı ile iftarda bir araya geldi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Özel bir restoranda düzenlenen programa katılan Kaymakam Lokman Düzgün, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Hoş samimi bir ortamda devam eden iftar programında Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

İftar programına Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün'e, Kaymakam Adayı Eda Nur Yurt, Şuhut Emniyet Müdürü Onur Bayram, Şuhut Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya ve polis personelleri eşlik etti.