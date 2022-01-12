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Kaymakam Düzgün, SGK'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, ziyaretleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şuhut Şubesi, PTT ve özel bir sürücü kursunu ziyaret etti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, ziyaretleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şuhut Şubesi, PTT ve özel bir sürücü kursunu ziyaret etti.


Kaymakam Düzgün'e ziyaretleri esnasında, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya ve Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram eşlik etti. Kaymakam Düzgün, ilk ziyaretini SGK Şuhut Şube Müdür Vekili Celal Akkoyun'u makamında ziyaret ederek başladı. Burada Akkoyun ile bir süre hasbihal eden Kaymakam Düzgün, SGK'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Buradaki ziyaretinin ardından Şuhut PTT Şubesini ziyaret eden Kaymakam Düzgün akabinde özel bir sürücü kursunu ziyaret etti.

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