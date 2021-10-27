İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaymakam inceleme yaptığı lokum atölyelerinde müşterilere lokum kesti

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, ilçede faaliyet gösteren lokum atölyelerini ziyaret edip yaptığı denetimlerin ardından müşterilere lokum kesti.


Bolvadin ilçesinde faaliyet gösteren lokum işletmelerinde incelemede bulunan Kaymakam Bolat üretimden, paketlemeye kadar gerçekleşen aşamalar hakkında detaylı bilgiler alarak üretimin son aşamalarından biri olan lokumları kesti. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Bolat , “Bolvadin denilince akla gelen en önemli donelerden birisi lokumdur. Bugün de bu işletmeleri gezdik işletmelerin verdiği bilgilere göre de lokum üretimi olabilecek en üst düzeye çıkmış durumda tabi bu lokumlar sadece Bolvadin ilçemizde kalmıyor ülkemizin en önemli firmalarına buradan lokumlar gidiyor” dedi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.