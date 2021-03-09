Kaymakam Kaçmaz Atlıhisarlı minik öğrencilerle bir araya geldi

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Akhisar Köy Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette minik öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Kaçmaz akabinde Okul Müdürü Uğur Ayyıldız'dan pandemi tedbirleri ve eğitim öğretim ile ilgili bilgiler aldı. Kaymakam Kaçmaz öğrencilere gelecekte ne olmak istiyorsunuz soruları sorarken öğrencilerin verdiği yanıtlar ise gülümsetti.