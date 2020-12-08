İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Kaçmaz'dan pazar esnafına korona virüs denetimi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde korona virüs (cOVİT-19) salgını ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde korona virüs (cOVİT-19) salgını ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor.


Suhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, ilçede kurulan kapalı pazar yerini ziyaret ederek pazar esnaflarına ve vatandaşlara korona virüs salgınıyla mücadele ile ilgili maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma çağrısında bulundu.


Kaymakam Kaçmaz denetim sonrası yaptığı açıklamada, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Pazartesi günü kurulan kapalı pazar yerinde pazar esnaflarımıza ve vatandaşlarımızı korona virüs kurallarına uymaları konusunda uyardık. Pazar esnafımızı ve vatandaşlarımızı maske, mesafe ve temizlik konusunda hassasiyeti arttırmaya davet ederek korona virüs kurallarına uymaları gerektiğini belirttik'' ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.