İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Kaçmaz'dan şehit ailelerine ziyaret

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Kaymakamı Erkan Kaçmaz ve eşi hakim Özgül Kaçmaz, ilçeye bağlı Bademli köyündeki şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kaymakamı Erkan Kaçmaz ve eşi hakim Özgül Kaçmaz, ilçeye bağlı Bademli köyündeki şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.


Ziyaret ettiği şehit aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Kaçmaz, ailelerle sohbet edip her hangi bir sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını sordu. Kapılarının her zaman şehit yakınlarına sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Kaymakam Kaçmaz, şehit ailelerine yönelik ziyaretlerinin sıklıkla devam edeceğini sözlerine ekledi.


Ziyarette Kaymakam Kaçmaz ve eşi şehit ailelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Şehit aileleri ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.