Kaymakam Kaçmaz'dan 'Şuhut Keşkek Evi''nde inceleme

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, 'Şuhut Keşkek Evi''nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, ilçenin yöresel tescilli keşkeğini temsil edecek olan yapımı geçtiğimiz yıl başlanan ve yapımında sona gelinen ‘Keşkek Evi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerle görüştü, ayaküstü kısa sohbet etti. Çalışmaların kısa zaman içerisinde bitirilip Keşkek Evinin Şuhut halkının hizmetine sunulacağını belirten Kaymakam Erkan Kaçmaz'a ziyareti esnasında Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu eşlik etti.