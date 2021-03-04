Kaymakam Kaçmaz'tan esnafa korona denetimi

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kaymakamı Erkan Kaçmaz ve kurum amirlerinin katılımlarıyla çarşı esnaflarına yönelik koronavirüs denetimi gerçekleştirildi.

Kaymakam Kaçmaz, çarşı esnaflarını ziyaret ederek koronavirüs kuralları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Çarşı esnafları denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kaymakam Kaçmaz ise misafirperverliklerinden dolayı çarşı esnaflarına teşekkürlerini iletti.