İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Kapankaya hastaların yeni yılını kutladı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar Devlet Hastanesinde servislerde yatan hastaları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar Devlet Hastanesinde servislerde yatan hastaları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.


Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Eren Pek tarafından karşılanan Kaymakam Kapankaya'ya Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü İlknur Yılmaz Baştürk, Mali Hizmetler Müdür Hatice İri ve Müdür Yardımcısı Mustafa Hoşşirin'de eşlik etti. Hastaları yataklarında ziyaret eden Kaymakam Kapankaya, hastaların istek ve taleplerini dinleyerek onlara çeşitli hediyeler vererek yeni yılda sağlık mutluluk ve esenlikler diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.