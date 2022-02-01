Kaymakam Kapankaya: “Türk askerinin her ferdi millet için çok değerli”

Dinar İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Necip Kacar, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi subay adaylarıyla birlikte Kaymakam Kapankaya'yı makamında ziyaret etti. Kaymakam Kapankaya nazik ziyaretlerinden dolayı Kaçar ve subay adaylarına teşekkür ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) her ferdinin millet için çok değerli olduğunu çünkü TSK'nın Türk milletinin göz bebeği kurumlarından birisi olduğunu kaydetti.