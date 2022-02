Kaymakam Kapar: “İscehisar mermeri antik dönemden bu yanan dünyanın her yerinde”

Afyonkarahisar İscehisar Kaymakam Uğur Kapar, antik dönemden bu yana kullanılan İscehisar mermerinin Roma'da ki yapılardan, Ayasofya'ya, Anıtkabir'den, TBMM binasına ve dünyanın dört bir tarafında ki yapılara varıncaya kadar mührünü vurduğunu kaydetti.

İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hizmetlerine bir yenisini ekledi. Araştırmacı yazar Hasan Özpınar tarafından kaleme alınan ‘Bir Zamanlar İscehisar adlı eser' okuyucuyla buluştu.

Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret eden İscehisar Mermer İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Uğur Kapar ve beraberinde yönetim kurulu üyeleri, arşiv niteliği taşıyan bu kıymetli eseri takdim etti.

“Dünyanın dört bir tarafında ki yapılara mührümüzü vurduk”

Ziyarette konuşan Kaymakam Kapar, İscehisar mermerinin dünya tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Kaymakam Kapar, “Antik dönemden bu yana kullanılan İscehisar Mermerleri Roma'da ki yapılardan, Ayasofya'ya, Anıtkabir' den, TBMM binasına ve dünyanın dört bir tarafında ki yapılara varıncaya kadar mührünü vurmuştur. İrili ufaklı yüzlerce tesisiyle, binlerce çalışanı ile ekonomiye katkı veren İscehisarlı sanayicilerimiz bununla da yetinmeyerek günümüzde ülke genelinde mermer sektörünün öncüsü olmuşlardır. Sanayicilerimizin bir hayır hizmeti olarak yaptıkları okullar, dini yapılar, Kadın Kültür evleri, hastaneler ilçemizi her alanda ön plana taşımaktadır. Bizlerde İscehisar Mermer İhtisas OSB olarak ilçemizin sanayi olarak kalkınmasına önem verdiğimiz kadar kültürel kalkınmasına da önem veriyoruz” dedi.

“Maddi kalkınmanın temeli kültürdür”

Ziyarette söz alan Vali Çiçek ise böyle bir eserin oluşturulmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Vali Çiçek, “Afyonkarahisar zengin tarihi ve kültürel birikimi ile yaşayan bir şehir. Her bir sokağı, her bir noktası ayrı bir tarihi hazine, ayrı bir kültürel eserle dolu. Her bir sokakta bambaşka ufuklara gidiyor, tarihte yolculuğa çıkıyorsunuz. Maddi kalkınmanın temeli kültürdür ve kültürel yayınlarda bir yerleşimin aynasıdır. Bu eser hem mermer sektörüne hem de mermer diyarı şehrimizin zengin kültürel geçmişine ışık tutacaktır. Böyle bir eserin İscehisar ilçemize ve şehrimizin kültür arşivine önemli katkısı olacağına inanıyorum. Emeği geçen OSB yönetim kurulu üyelerimiz Ahmet Şahin, Adnan Demirel, Necmettin Ayyıldız ve Cihat Özcan'a OSB Müdürümüz Muhammed Bacaksız ve farklı kaynaklardan yararlanarak böyle bir eser ortaya çıkaran yazarımız Hasan Özpınar'a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.