Kaymakam Kapar: “İscehisar'ın gelişmesi için çalışıyoruz”

Afyon Kocatepe Üniversitesi İscehisar Meslek Yüksel Okulu yönetimi İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kaymakam Kapar, ilçenin gelişmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Ziyarette Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak Kaymakam Uğur Kapar'a İscehisar Meslek Yüksekokuluna yapmış olduğu katkılardan ve ilgisinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Söz konusu ziyaretten ve teşekkür plaketinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Kapar, “Prof. Dr. Çağlar Özkaymak hocamız, geçmiş tecrübelerinin de ışığında ilçemiz Meslek Yüksekokuluna da ivme kazandıracak değerli bir bilim insanı. Bizler de Kaymakamlık olarak yükseköğretim kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İscehisar'ımızın gelişmesi için yükseköğretim gençliğinin varlığı çok önemli. İscehisar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine atanan Prof. Dr. M. Çağlar Özkaymak hocamıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum” dedi.