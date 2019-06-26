Kaymakam Kaya, Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezini ziyaret etti

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Kaya'ya ziyareti esnasında, İŞKUR Afyonkarahisar İl Müdürü Ahmet Karakaya eşlik etti. Kaymakam Kaya ve Müdür Karakaya, Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezi hastaları ile bir süre ayaküstü hasbihal etti. Hastalarla hasbihal eden Kaymakam Kaya ve Müdür Karakaya, gönüllerini alarak günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaymakam Kaya ve Müdür Karakaya'nın engelli hastalarla diyoloğu ise görülmeye değerdi. Ayrıca Aler Yaşam Bakım Merkezi Kurucu Müdürü İnşaat Mühendisi Ali Diren'de ziyaret esnasında hazır bulundu.