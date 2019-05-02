Kaymakam Kaya, Karaadilli Çok Proğramlı Lisesi öğrenci velileri ile buluştu

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, 'Veli Buluşmaları' projesi kapsamında Karaadilli Çok Proğramlı Lisesi öğrenci velileri ile bir araya geldi.

Kaymakam Nurullah Kaya'ya Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu eşlik etti. Kaymakam Kaya, öğrenci velileri ile bir süre hasbihal ederek eğitim, okul ve veli diyaloğunun önemine değinerek fikir alışverişlerinde bulundu. Kaya, daha sonra öğrenci velilerinin sıkıntılarını dinleyerek gerekli notlarını aldı.