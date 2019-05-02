İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kaymakam Kaya, Karaadilli Çok Proğramlı Lisesi öğrenci velileri ile buluştu

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, ’Veli Buluşmaları’ projesi kapsamında Karaadilli Çok Proğramlı Lisesi öğrenci velileri ile bir araya geldi.

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, 'Veli Buluşmaları' projesi kapsamında Karaadilli Çok Proğramlı Lisesi öğrenci velileri ile bir araya geldi.


Kaymakam Nurullah Kaya'ya Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu eşlik etti. Kaymakam Kaya, öğrenci velileri ile bir süre hasbihal ederek eğitim, okul ve veli diyaloğunun önemine değinerek fikir alışverişlerinde bulundu. Kaya, daha sonra öğrenci velilerinin sıkıntılarını dinleyerek gerekli notlarını aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.