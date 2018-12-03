Kaymakam Kaya köy ziyaretlerine devam ediyor

Kaymakam Kaya Demirbel, Oynağan ve Karacaören köylerini ziyaret ederek, köy kahvesinde vatandaşlarla beraber hasbihal etti. Akabinde köy sakinleri ile karşılıklı fikir alış-verişinde bulunan Kaymakam Kaya, vatandaşların sorunlarını dinledi. Daha sonra gerekli notlarını alarak köy sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Son olarak Kaymakam Kaya, köy sakinleri ile günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaymakam Kaya'ya Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İl Genel Meclisi Üyesi Zübeyde Balı ve daire amirleri eşlik etti.