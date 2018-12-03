İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Kaya köy ziyaretlerine devam ediyor

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya köy ziyaretlerine devam ediyor.


Kaymakam Kaya Demirbel, Oynağan ve Karacaören köylerini ziyaret ederek, köy kahvesinde vatandaşlarla beraber hasbihal etti. Akabinde köy sakinleri ile karşılıklı fikir alış-verişinde bulunan Kaymakam Kaya, vatandaşların sorunlarını dinledi. Daha sonra gerekli notlarını alarak köy sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti.


Son olarak Kaymakam Kaya, köy sakinleri ile günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaymakam Kaya'ya Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İl Genel Meclisi Üyesi Zübeyde Balı ve daire amirleri eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.