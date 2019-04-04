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Kaymakam Kaya minik güreşçileri ödüllendirdi

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, kent merkezinde gerçekleştirilen serbest ve grekoromen güreş müsabakalarında dereceye giren Şuhutlu minik güreşçileri makamında ödüllendirdi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, kent merkezinde gerçekleştirilen serbest ve grekoromen güreş müsabakalarında dereceye giren Şuhutlu minik güreşçileri makamında ödüllendirdi.


Güreş öğretmenleri Tolgahan Karataş ile Kaymakam Kaya'yı makamında ziyaret eden minik güreşçiler oldukça heyecanlıydı. Şuhut ilçesini Afyonkarahisar'da temsil eden minik güreşçiler, güreş müsabakalarında 14 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalya alarak ilçeye gururla dönmüşlerdi. Kaymakam Kaya bu güzel gururu Şuhut ilçesine yaşatan minik güreşçileri makamında ödüllendirerek, vermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik etti. Akabinde ise başarılarının devamını diledi.

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