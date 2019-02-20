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Kaymakam Kaya öğrenci velileri ile bir araya geldi

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, köy okulları ziyaretleri kapsamında Efe Köyü ve Yarışlı Köyü okullarındaki öğrenci velileri ile bir araya geldi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, köy okulları ziyaretleri kapsamında Efe Köyü ve Yarışlı Köyü okullarındaki öğrenci velileri ile bir araya geldi.


Kaymakam Kaya'ya köy okullarındaki öğrenci veli ziyaretinde, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Yarışlı Köyü Muhtarı Bayram Çelik ve kurum amirleri eşlik etti. Kaymakam Kaya konuyla ilgili açıklamalarında bu tür toplantıların önemli olduğunun altını çizdi. Akabinde öğrenci veli toplantılarının sürekli rutin bir şekilde yapılmasını gerektiğini belirten Kaymakam Kaya, veli toplantılarının erdemli, basiretli, sağlıklı, kaliteli, verimli zaman kullanan bir nesil için çok önemli olduğunu ifade etti. Daha sonra Kaymakam Kaya, öğrenci velileri ile beraber bir süre hasbihal ederek eğitim-öğretim ile ilgili bilgi alışverişlerinde bulundu.


Ziyaret günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile sona erdi.

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