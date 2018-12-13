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Kaymakam Kaya öğrenci velileri ile buluşmaya devam ediyor

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Gazipaşa İlkokulu öğrenci velileri ile bir araya geldi.


Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ''Veli Buluşmaları'' projesi kapsamında Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya öğrenci velileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Öğrenci velileri ile bir süre hasbihal eden kaymakam Kaya, beraberinde öğrencilerle alakalı fikir alış-verişlerinde bulundu. Kaymakam Kaya, birlik ve beraberliğin pekişmesini sağlamak amacıyla her hafta bir başka okul öğrenci velileri ile toplantı yaptıklarını belirtti. Toplantı sonunda günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirildi. Kaymakam Kaya'ya Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve kurum amirleri eşlik etti.

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