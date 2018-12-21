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Kaymakam Kaya okul müdürleri ile bir araya geldi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçe Kaymakam Nurullah Kaya önderliğinde ilçe merkezi okul müdürleri toplantısı gerçekleşti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçe Kaymakam Nurullah Kaya önderliğinde ilçe merkezi okul müdürleri toplantısı gerçekleşti.


Halk Eğitim Merkezi'ndeki toplantıya, İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve okul müdürleri katıldı. Toplantı merkezde bulunan tüm okulların eğitim seviyeleri ve fiziki şartları hakkında bilgi alışverişleri ile devam etti. Kaymakam Kaya, okul faaliyetleri konusunda okul müdürlerinden bilgiler alarak, ilçe merkez okullarının eğitim-öğretim seviyelerinin daha da yükselmesi noktasında uyarılarda bulundu.

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