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Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt'tan Başkan Zeybek'e hayırlı olsun ziyareti

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya ve Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya ve Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyarete, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Avukat Hüseyin Sezen, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren de eşlik etti. Misafir heyet, Başkan Zeybek ile bir süre hasbihal ederek gündem ile ilgili karşılıklı fikir alışverişlerinde bulundu. Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını kazanan Mehmet Zeybek'e hayırlı olsun dileklerini sundu. Daha sonra günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından ziyaretlerini sonlandırdı.

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