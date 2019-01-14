Kaymakam Kaya, veli buluşmalarına devam ediyor

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, ''Veli Buluşmaları'' projesi kapsamında öğrenci velileri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Kaymakam Kaya, veli buluşmaları kapsamında Limak Meslek Teknik Anadolu Lisesi ve Zafer Anadolu Lisesi öğrenci velileri ile bir araya geldi. Limak Meslek Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, şub emüdürleri ve öğrenci velileri katıldı.

Kaymakam Nurullah Kaya, yapmış olduğu açıklamalarında, Milli Eğitim-Okul-Veli diyaloğunun önemine değinerek, veli toplantılarının erdemli, basiretli, sağlıklı, kaliteli ve verimli zaman kullanan bir nesil için önemli olduğunu belirtti. Sıcak, samimi bir ortamda gerçekleşen toplantının sonunda öğrenci velileri ile hatıra fotoğrafı çekiminin ardından toplantı sona erdi.