Kaymakam Kaya velilerle buluştu

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, öğrenci velileri ile buluşmaya devam ediyor.

Kaymakam Kaya 'Veli BUluşmaları' projesi kapsamında Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu öğrenci velileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıya, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, protokol üyeleri ve öğrenci velileri katıldı.

Veli Buluşmaları toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren kaymakam Nurullah Kaya, "Sadece belirli meslekler değil, hakkıyla ve dürüstçe yapılan tüm meslekler kutsaldır. Çocuklarımızı belirli meslek gruplarına maaşlı, kariyerli diyerek yönlendirmek işsizler ordusunun büyümesine yol açıyor. Ayrıca bu yönlendirme hatalarından dolayı mesleğini sevmeden yapan bir çok kişi mutsuz oluyor. Çocuklarımızı ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda iyi analiz ederek sevebilecekleri alanlara yönlendirelim" dedi.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Artık eski anlayışlar bugünün dünyasında tutmuyor. Çocuğumuzu okula getirip 'al hocam, eti senin kemiği benim' devri bitti. Eğitim-öğretim dediğimiz zaman, talim-terbiye dediğimiz zaman, sadece okul, sadece müdür veya öğretmen yeterli gelmiyor günümüzde. Yani hep birlikte bu sürecin içerisinde yer almak zorundayız. Artık dünya çocukların cebinde. İstedikleri bilgiye anında ulaşabiliyorlar. Bu bilgiler her zaman doğru bilgiler olmuyor. O yüzden çocuklarımızı iyi yetiştirebilmeliyiz. Ahlaki değerlerimizi öğretebilmeliyiz. Onların bol bol okuması için kendimiz de örnek olmalı mutlaka okumalıyız” ifadelerini kullandı.

Toplantı, velilerin soru ve görüşlerinin aktarılmasıyla sona erdi.