Kaymakam Kaya ziyaretlerine devam ediyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Asil Yaşar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrenci ve velileri ile bir araya geldi.

Şuhut İlçe Kaymakamlığı himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Veli Buluşmaları" projesi kapsamında Kaymakam Nurullah Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve Milli Eğitim Şube Müdürleri öğrenci velileri ile toplantıda bir araya gelmeye devam ediyor. Asil Yaşar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim görenlerin velilerinin katıldığı toplantıda Kaymakam Kaya açıklamalarında, "Milli Eğitim-Okul-Veli diyalogunun önemine binaen bu tür toplantıların önemli olduğunu, özel eğitim alan çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza ilginin daha fazla olması gerekiyor" dedi.