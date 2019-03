Kaymakam Kaya'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Kaymakam Kaya, yayımlamış olduğu mesajında, ‘'8 Mart Dünya Kadınlar Günü, aile kurumunun temel taşı, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımızın sosyal yaşamda yaşadıkları sıkıntıları ve sorunları ifade etmeleri açısından önemli bir gündür. Toplumumuzun yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru olan kadınlarımız sevginin, merhametin, fedakarlığın ve duyarlılığın sembolüdürler. Kadınlarımız hayatın her alanında etkin bir şekilde yer alarak ailelerine ve topluma önemli katkılar sağlamaktadırlar. Hayatın her alanında sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlar huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır. Modern, demokratik, ileri bir toplum ve güçlü bir ekonominin olması için, kadınların hak, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanmaları ve sorunlarının çözülmesi ihmal edilmemesi gereken bir sorumluluktur. Güçlü bir Millet olmanın gereklerinden biri de hiç şüphesiz kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Medeniyetimizde çok özel bir konuma sahip olan, toplumsal hayatta önemli roller üstlenen, ürettikleri artı değer ile ülkemizin gelişip güçlenmesine büyük katkı sağlayan tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum'' ifadelerine yer verdi.