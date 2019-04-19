Kaymakam Kaya'dan Berat Kandili mesajı

Kaymakam Kaya, mesajında, ''Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandili inananların günahlarından arınmak için Yüce Allah'a sığındığı mübarek gecelerden birisidir. Berat kandili vesilesiyle bir kez daha ahlak ve erdemin, doğruluk ve dürüstlüğün, paylaşma ve dayanışmanın, hak ve hukuka riayetin, barış ve kardeşlik içinde bir arada yaşamanın kutsal değerlere saygının insani erdemler bağlamında ulaşılabilecek en üstün değerler olduğunu hissederek, söz ve davranışlarımıza bu çerçevede yön verme kararlılığı içinde olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam aleminin, Şuhut halkının Berat Kandili'ni tebrik eder, ilçemize, ülkemize ve tüm İslam Alemine sağlık, esenlik ve mutluluklar getirmesini dilerum" diye belirtti.