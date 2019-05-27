Kaymakam Kaya'dan KOSGEB Müdürü Özen'e ziyaret

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Afyonkarahisar Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB İl Müdürü Şakir Özen'i makamında ziyaret etti.

Kaymakam Kaya'ya ziyareti esnasında, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yaşar Ceylan eşlik etti. Kaymakam Kaya ve beraberindeki heyet, Müdür Özen ile bir süre hasbihal ederek Şuhut ilçesine yatırım yapacak girişimcilere KOSGEB destekleri ile ilgili fikir alışverişlerinde bulundu.

Müdür Özen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kaymakam Kaya ise misafirperverliklerinden dolayı Müdür Özen'e teşekkürlerini iletti.