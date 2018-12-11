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Kaymakam Kaya'ın okul aile birlikleri yöneticileri ile istişare toplantısı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen istişare toplantısında okul aile birlikleri yöneticileri ile bir araya geldi.


Şuhut Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen istişare toplantısına, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Kemal Avşar ve öğrenci velileri katıldı. Kaymakam Kaya, milli eğitim-okul-veli diyalogunun önemine değinerek, ''Bu tür toplantıların sürekli yapılması gerekiyor. Veli toplantıları erdemli, basiretli, sağlıklı, kaliteli, verimli zaman kullanan bir nesil için iş birliği konuşulması, güzel örneklerin paylaşılması, sorunlarının dertleşilmesi adına önemli olduğunu belirtmek isterim. Okul süresince öğrencilerin gelişimi, öğrenci ve okulun örnek yönleri, eksik olan unsurları başta olmak üzere tüm konuları detaylı olarak istişare ortamında değerlendireceğiz'' dedi.


Program sonunda Zaferyolu Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Küçükşatır, veliler adına Kaymakam Kaya'ya çalışmalarında başarılar dileyerek çiçek takdim etti.

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