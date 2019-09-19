Kaymakam Kaya'nın 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Kaya mesajında "Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' unvanı ile 'Mareşal' rütbesinin verilişinin yıl dönümü ve Gaziler Gününü idrak etmenin gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Milletimizin birliği, devletimizin bekası, istiklal ve istikbalimiz için gazilik rütbesine eren tüm kahraman gazilerimizin Gaziler Gününü kutlarken onları en kalbi şükran ve minnet duygularımla anıyorum. Bugün bu güzel vatan topraklarında huzur, mutluluk ve refah içerisinde yaşıyorsak, bunu; vatan toprağını canından kutsal sayan, haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz, övgünün en güzelini, saygının en yücesini hak eden aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize borçluyuz. Ölürse şehitlik mertebesine ulaşacağını, yaşarsa kutsal görevi başarıyla tamamlayarak en onurlu unvan gazilik unvanıyla yaşayacağını bilen evlatlarına bu ülke çok şey borçludur. Onların bu haklı gururlarını bizler de içimizde hissediyor ve onlarla paylaşıyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tarihimizi zaferlerle donatan, kutsal emaneti yarınlara, şeref ve şanla taşıyan aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan gazilerimize, ailelerine ve şehit yakınlarına sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyor; sevgi ve saygılar sunuyorum" dedi.