Kaymakam Kaya'nın okul ziyaretleri

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, eğitim kurumları ziyaretleri kapsamında Gazipaşa Ortaokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Ziyaretleri ile ilgili bilgi veren Kaymakam Kaya, okul idarecilerinden bilgi ve taleplerini aldığını belirtti. Kaya, ''Okullarımızda eğitim gören öğrencilerimizle sohbet imkânı bulduk. Okullarımızda farkındalık oluşturan bisiklet parkları ile bisiklet dostu okul haline gelen okullarımızı idarecilerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bisiklet dostu okul sayısını arttırmak İçin çalışmalarımız devam edecek. Okulların yaya geçitleri incelenmiş olup eksiklik görülen yerlere yeni yaya geçidi çizimleri belediyemizce yaptırılacak olup kaymakamlıkça da ilave kamera sistemi kurularak yaya geçitleri izlenecektir. Her şey bilinçli sağlıklı toplum İçin sağlıklı gençlik çalışmalarımız devam ediyor. Okul idarelerimize Milli eğitim Müdürlüğüne, Şuhut Belediye Başkanlığına, İl Genel Meclis üyelerine Birlik Müdürlüğüne, Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederim. Görüldüğü gibi bizim bütün çalışmalarımız ekip ruhu ile tüm kurumlarımızın katılımı ve destekleri ile yapılmaktadır. Sonuçları da doğal olarak toplum adına güzel neticelenmektedir'' ifadelerine yer verdi.