Kaymakam Sülün pazarcı esnafının davetini geri çevirmedi

Kaymakam Sülün, ilçe merkezinde pazartesi günleri kurulan pazarı ziyaret ederek pazar esnafıyla sohbet etti. Sandıklı'da vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Kaymakam Sülün, pazarcı esnafının kahvaltı davetini geri çevirmeyerek esnafla kahvaltı yaptı. Gerçekleşen ziyarette pazarı gezen ve pazarcı esnafı ile sohbet eden Kaymakam Sülün, bereketli kazançlar temennisinde bulundu.