Kaymakam Tortop kısıtlama tedbirlerini yerinde inceledi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Sandıklı'da da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimleri yerinde inceledi.

İlçede kısıtlama tedbirleri kapsamında denetimlerini artıran Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokakta bulunan ve araçları ile seyahat eden vatandaşların izinlerini denetledi. Denetlemeyi inceleyen Kaymakam Tortop ve İlçe Emniyet Müdürü Hanivi Savur, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İlçede vatandaşların sağduyulu ve anlayışlı bir yaklaşım ile tedbirlere uyduklarını ifade eden Kaymakam Tortop, “Vatandaşlarımıza göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz. İlçemizde işi haricinde vatandaşlarımız dışarı çıkmayarak kurallara uyuyor. Emniyet ekiplerimize kolaylıklar diliyor ve vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.