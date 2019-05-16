Kaymakam Tortop Organize Sanayii Bölgesinde incelemelerde bulundu

Kaymakam Tortop; Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AK Parti 26. Dönem Aydın Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Özer, OSB Müdürü Cem Yavuz, İl Genel Meclis üyeleri, Belediye Meclis üyeleri ve kaymakam adayı Dilara Şenoğlu ile birlikte Organize Sanayii Bölgesinde yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Eflatun Can Tortop'a sanayici ve iş insanı İsmail Kozan yaptıkları üretimler merkezi ısı sistemleri, akıllı daire sistemleri hakkında bilgi verdi, İsmail Kazan, Kaymakam Tortop'a yurt dışında yaptıkları taahhütleri de anlattı.

Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ile yeni dönem ilk toplantısını gerçekleştiren Kaymakam Eflatun Can Tortop; '' Her zaman Organize Sanayi Bölgemizin ve iş adamlarımızın sorunlarına kendimizi yakın hissediyoruz.'' ifadelerini kullandı. Toplantı sonrası ziyaret, Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen iftar programıyla son buldu.