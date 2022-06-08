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Kaymakama katmer yedirmeden göndermediler

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde sokakta yürüyen Kaymakam Taner Bolat’ı gören teyzeler, kaymakamı evlerine davet edip ilçenin meşhur tatlarından katmer ikram ettiler.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sokakta yürüyen Kaymakam Taner Bolat'ı gören teyzeler, kaymakamı evlerine davet edip ilçenin meşhur tatlarından katmer ikram ettiler.


İlçede denetime çıkan Kaymakam Bolat, Etem Kelekçi mahallesine geldiği esnada kendisini gören teyzelerin davetini geri çevirmedi. Apartman girişinde komşuları ile birlikte katmer yapan Dudu Leblebicier ve Özlem Özkaran isimli kadınlar Kaymakam Bolat'ı görünce önce heyecanlandı ardından kendisini davet edip yaptıkları katmerden ikram ettiler. Kaymakam Bolat ise kendisine ikram edilen katmeri merdivenlere oturarak teyzeler ile birlikte yedi.

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