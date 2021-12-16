Kaza esnasında kaldırım boş olması facianın önüne geçti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari araç kaldırıma çıkarak dururken, olay esnasında kaldırımın boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Kaza, Konak Mahallesi Saray Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T., idaresindeki 03 ACP 348 plakalı hafif ticari araç, A.E.Y.'nin kullandığı 06 HUH 90 plakalı otomobil ile henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaldırım kaza esnasında boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, kaza sonrası iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.