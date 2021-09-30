Kaza yapan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Uluçay İHA'ya konuştu

Uluçay tedbir amaçlı kaldırıldığı hastane çıkışında, "Şükürler olsun iyiyim" dedi.

Kaza, Ankara-Afyonkarahisar karayolunda saat 17.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayat ilçesinde AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ve beraberindeki Bayat İlçe Başkanı Metin Balaban'ı taşıyan araç ile başka bir araç ile çarpıştı. Kazada Uluçay, Balaban ve sürücü Ömer Faruk Saka hafif şekilde yaralandı.

Uluçay, tedbir amaçlı kaldırıldığı hastane çıkışında, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine kazayı anlattı. Olayı hafif sıyrıklarla atlatan İl Başkanı Uluçay, durumlarının iyi olduğunu ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldüklerini söyledi. Hiçbir sıkıntılarının olmadığını kaydeden Başkan Uluçay şöyle konuştu:

“Çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Araç aniden önümüze çıkınca kaza yaptık. Hastanede gerekli tedaviler yapıldı hiçbir sorunumuz yok. Şükürler olsun cana gelen bir şey yok bu bizi sevindirdi. Rabbim tüm kazalardan muhafaza etsin.”

Öte yandan hastaneye AK Parti Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer geçmiş olsun ziyaretine geldi.