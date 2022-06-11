İhlas Haber Ajansı

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Kaza yapan alkollü sürücü polisle tartıştı

Afyonkarahisar’da kaza yapan alkollü sürücüsü, hazırlanan tutanağa imza atmamak için polise zorluk çıkardı.

Afyonkarahisar'da kaza yapan alkollü sürücüsü, hazırlanan tutanağa imza atmamak için polise zorluk çıkardı. O anlar kameralara yansıdı.


Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde M.E. idaresindeki 35 R 9273 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak karşı şeride geçti. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri otomobil sürücüsüne alkol kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde sürücünün 200 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü, hazırlanan tutanağı imzalamamak için ısrar edip polisle tartıştı. Kaza sonrası bir de sigara yakarak rahat tavırlar sürücü polise zor anlar yaşattı.

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